«Аэрофлот» отметил пятилетие сибирского хаба в Красноярске

Илья Наймушин/РИА «Новости»

Группа «Аэрофлот» отмечает пятилетие сибирского хаба в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского. За это время через красноярский авиаузел перевезено более 8,7 млн пассажиров, сообщили в компании.

По данным авиаперевозчика, на собственных рейсах «Аэрофлота» через хаб путешествовали 3,5 млн человек, на рейсах авиакомпании «Россия» — 4,4 млн, лоукостера «Победа» — 825 тыс. пассажиров.

В компании также отметили устойчивый рост пассажиропотока. Если по итогам первого года работы хаба было перевезено около 1 млн человек, то в 2025 году этот показатель достиг 2,2 млн пассажиров. В целом маршрутная сеть группы «Аэрофлот» за пять лет увеличилась в два раза.

Авиаперевозчик сообщил, что летом 2026 года будет выполнять из Красноярска прямые рейсы по 32 направлениям, включая 21 маршрут внутри России.

Кроме того, маршрутная сеть авиаперевозчика продолжит расширяться. В частности, с 2 июня авиакомпания «Россия» запускает регулярные рейсы из Красноярска в Анадырь, с 3 июня — в Шанхай, с 4 июля — в Гуанчжоу.

Уточняется, что сейчас в красноярском хабе базируются 10 воздушных судов авиакомпании «Россия»: три самолета Superjet 100, четыре Airbus A319 и три Boeing 737.

Как подчеркнули в компании, развитие хаба способствует не только повышению транспортной доступности Сибири, но и созданию рабочих мест в регионе.

«Хаб Группы «Аэрофлот» в сердце Сибири — это часть последовательной политики государства, направленной на увеличение доступности авиаперевозок и транспортной связанности городов России. Авиакомпании группы выполняют задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, расширяя маршрутную сеть из Красноярска и наращивая пассажиропоток», — отметил глава «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Сообщается, что в день юбилея хаба для пассажиров в аэропорту Красноярска организуют праздничную программу. В терминале пройдет розыгрыш сертификата на перелет по России, тематическая викторина, концерт и детские конкурсы.

 
