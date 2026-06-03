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Автомобили

Двое мужчин сожгли 15 машин вместе с автосервисом в Новосибирске

В Новосибирске поджигатели спалили 15 машин и автосервис после ссоры с женщиной
Niklas Storm/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске суд отправил под стражу двоих местных жителей, которых обвиняют в поджоге автомобилей на станции технического обслуживания, сообщает РИА Новости. Пожар, произошедший в начале апреля 2026 года на улице Мира в Кировском районе, уничтожил 15 машин и частично повредил здание автосервиса. Общая сумма ущерба, по предварительным данным, достигла 20 млн рублей.

Как установили сотрудники уголовного розыска, мотивом преступления стала месть. Один из задержанных мужчин решил отомстить своей бывшей сожительнице. Вместе с приятелем он пробрался на территорию СТО, облил бензином и поджег ее автомобиль, припаркованный возле бокса. Однако огонь быстро перекинулся на соседние машины и здание мастерской.

Подозреваемых задержали при силовой поддержке росгвардейцев. В ходе обысков в их квартирах полицейские обнаружили и изъяли наркотические вещества. По версии следствия, «синтетика» готовилась к продаже.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по двум статьям: умышленное уничтожение чужого имущества и незаконный сбыт наркотиков. На время расследования оба фигуранта заключены под стражу.

До этого сын депутата угонял от гаишников возле Кремля и попал на камеру. Инцидент произошел в Казани. 16-летний питбайкер привлек внимание сотрудников ГИБДД, когда выполнял опасные трюки на проезжей части. По словам отца нарушителя, депутата сельского поселения Лаишевского района, он не покупал транспорт сыну и думал, что тот уже не катается на питбайке.

Ранее в Забайкалье подросток на Lada попал под обстрел.

 
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