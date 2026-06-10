Губернатор Ямала побывал в гостях у семьи кочевников в Пуровском районе

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил семью кочевников Агичевых в Харампуровской тундре в Пуровском районе, сообщается на сайте правительства Ямала.

«В Пуровском районе живут семьи, которые сохраняют традиции. Им необходимо помогать. На совете старейшин Пуровского района мы обсудили ряд вопросов, которые волнуют жителей района», — сказал Артюхов.

Тундровики предложили губернатору заменить вещи, которые выдают школьникам, на электронные сертификаты для покупки одежды и обуви.

«Мы это сделаем обязательно. Ваше предложение очень правильное. У нас уже есть такой опыт – мы это сделали для студентов колледжей и экспериментально в Тазовском районе. Расширим меру на другие районы Ямала», — сказал губернатор.

Также Артюхов показал тундровикам обновленную ветеринарную аптечку, в которую добавили антисептик широкого действия, мазь Вишневского, а также увеличили объем лекарственных средств и репеллентов.

«В одной из наших первых поездок в диалоге с тундровиками было принято решение запустить ветеринарные аптечки для самих оленеводов. Каждый год совершенствуем наполнение аптечки по предложениям тундровиков», — сказал Артюхов.

Губернатор добавил, что вопросы и проблемы, которые озвучили старейшины, вынесут на обсуждение на ближайшем совете глав муниципальных образований Ямала.