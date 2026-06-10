У мужчины после интенсивной тренировки отказали почки

SCMP: в Китае мужчина оказался на диализе почек после интенсивной тренировки

Мужчина в Китае попал в больницу с острой почечной недостаточностью после чрезмерно интенсивных тренировок ног. У него диагностировали рабдомиолиз — опасное состояние, при котором разрушаются мышечные волокна, а продукты их распада забивают почки, пишет South China Morning Post.

По словам лечащего врача-нефролога Лю Хаофэя , пациент «слишком старался» во время занятий. Сначала у него появилась кровь в моче, затем он перестал мочиться совсем. При госпитализации молодой человек не мог самостоятельно ходить.

Анализы показали, что уровень креатинкиназы (показатель повреждения мышц) превысил 20 тысяч единиц на литр — более чем в 100 раз выше нормы. Пациенту потребовался экстренный диализ.

Врачи предупреждают: рабдомиолиз часто развивается у новичков, которые берут слишком высокий темп с первых дней. Доктор Лю советует постепенно увеличивать нагрузку, пить 200–300 мл воды каждые полчаса тренировки и избегать занятий в жаркую и влажную погоду. При появлении мышечной боли занятия следует немедленно прекратить.

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