На ПМЭФ рассказали о важности эксклюзивности в производстве контента

Нейросети не вытесняют человека из креативных профессий, а автоматизируют рутинные операции, чтобы человек мог концентрироваться на стратегии и управлении сложными формами, заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер в рамках сессии «Искусственный интеллект в креативных индустриях: национальные стратегии развития и границы применения» на рекламном треке на ПМЭФ-2026.

«В условиях доступности и легкости производства контента сегодня формируются запросы на его качество и эксклюзивность, а также гиперперсонализацию. На первый план выходит человекоцентричность: мощности ИИ должны быть направлены на вкусы и потребности аудитории», — отметил он.

В рамках рекламного трека на ПМЭФ, также прошла сессия «Маркетинг и национальная идентичность: построение бренда с учетом культурного кода», на которой участники обсудили, как отечественные компании могут строить собственную маркетинговую экосистему после ухода западных брендов.

«Поэтому за последние несколько лет курс на отечественное производство превратил национальную идентичность из локального тренда в полноценный экономический ресурс», — отметил первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков.

На сессии «Экономика внимания и доверия» директор департамента стратегии и развития рекламных продуктов ГПМ Реклама Алексей Филия рассказала, что сделки заключаются быстрее и дешевле, если есть взаимное доверие.

«Когда уровень межличностного и институционального доверия в России достигнет значений наиболее доверяющих друг другу обществ, ВВП на душу населения может вырасти вдвое», — сказала она.

Кроме того, на сессии «Смена парадигмы потребления: от экономики впечатлений к экономике трансформаций» заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Алексей Еремин рассказал, что за последние 10 лет сильно изменилось медиапотребление.

«Если посчитать количество контактов, которые человек совершает в день, реклама остается превалирующей: она создает фон, среду, в которой существует все остальное», — отметил он.