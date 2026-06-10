Аэропорт Сочи приостановил работу

В аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации пояснили, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Изменения работы российских аэропортов зачастую связаны с атаками украинских беспилотников на российские регионы. За ночь с 9 на 10 июня силами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 326 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской и Тульской областей, а также над Московским регионом и республикой Крым.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Чебоксары подверглись ракетной атаке.