Россиянам объяснили способы получить больше отпускных

Размер отпускных можно увеличить, если при расчете среднего заработка учтены все положенные премии, надбавки и доплаты. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

По его словам, при расчете отпускных учитывается не только оклад, но и все выплаты, связанные с оплатой труда, включая ежемесячные, квартальные и годовые премии, а также различные надбавки и доплаты.

Свищев отметил, что если работнику начислялись премии, но они не были включены в расчет отпускных, это может стать основанием для перерасчета. Депутат подчеркнул, что в подобных спорах суды, как правило, поддерживают работников, а работодателю может грозить штраф до 50 тыс. рублей.

Парламентарий напомнил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев перед отпуском. Для этого общий доход делится на 12 месяцев и на среднемесячное число календарных дней — 29,3.

Кроме того, при повышении зарплаты в организации отпускные должны пересчитываться с применением коэффициента индексации.

Свищев также обратил внимание на выбор месяца для отпуска. По его словам, в месяцах с большим количеством рабочих дней финансовые потери при уходе в отпуск оказываются менее заметными. Он пояснил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка, тогда как зарплата зависит от стоимости одного рабочего дня.

По этой причине отпуск в месяцы с большим числом рабочих дней может быть выгоднее. В то же время в мае и январе, где рабочих дней меньше, стоимость каждого рабочего дня выше, поэтому уход в отпуск в эти периоды может привести к более ощутимой потере дохода.

Депутат также напомнил, что нерабочие праздничные дни, выпадающие на период отпуска, не сокращают его продолжительность, но отдельно не оплачиваются. В случае ошибок при начислении отпускных Свищев рекомендовал сначала обратиться к работодателю с заявлением о перерасчете. Если вопрос не будет решен, работник может подать жалобу в Государственную инспекцию труда, а затем обратиться в суд.

Ранее в Госдуме предложили увеличить продолжительность отпуска с 28 до 35 дней.