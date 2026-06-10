В Омской области отменена беспилотная опасность

Беспилотная опасность на территории Омской области отменена. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Виталий Хоценко.

«Отбой беспилотной опасности», — написал чиновник.

В Омской области беспилотная опасность объявлялась впервые.

В этот же день стало известно, что режим ракетной опасности объявлен во всех регионах Уральского федерального округа.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на регион произошел пожар на двух объектах инфраструктуры.

Тем временем в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 10 июня перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.