Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

В Австралии у мужчины конфисковали около 100 тысяч тараканов

Власти Австралии конфисковали у заводчика 100 тысяч мадагаскарских тараканов
Александр Вильф/РИА Новости

Австралийские власти провели крупнейшую в истории страны операцию по изъятию экзотических беспозвоночных, конфисковав у заводчика более 100 тысяч живых тараканов, пишет Huffpost. Общая стоимость партии составила около $142 тысяч.

Речь идет о двух видах: мадагаскарские шипящие тараканы и тараканы Dubia. Оба вида запрещены к ввозу, содержанию, разведению и продаже на территории Австралии. Мадагаскарские шипящие тараканы — одни из крупнейших в мире, достигают 5–8 сантиметров в длину.

Эксперт Стефани Лессер пояснила, что крупные экзотические тараканы, вероятно, продавались как экономичный корм для рептилий. Власти призвали владельцев питомцев кормить ящериц сверчками или местными древесными тараканами.

Экзотические тараканы, подчеркнули в ведомстве, «не подвергались оценке экологических рисков» Они могут распространять болезни или наносить вред местной дикой природе.

Ранее таракан стал символом молодежи Индии.

 
Теперь вы знаете
Названы 7 навыков, которых не хватает выпускникам на старте карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!