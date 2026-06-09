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Общество

В медучреждения Подмосковья поступило новое оборудование для неонатологии

Почти 100 единиц оборудования для неонатологии поставили в медучреждения Подмосковья
Министерство здравоохранения Московской области

С начала года в медицинские учреждения Московской области поставили 95 единиц оборудование для неонатологии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В медучреждения поставили новые аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, инкубаторы, открытые реанимационные системы, аппараты ультразвуковой диагностики и другую технику на сумму более 211 млн рублей.

«Всего в этом году планируем поставить 311 единиц такого оборудования на общую сумму почти ₽500 млн», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новое оборудование поставили в 19 роддомов и перинатальных центров.

Аппараты закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

 
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