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Общество

В Кузбассе юноша ограбил приютившую его пенсионерку

В Кузбассе юноша оставил без денег накормившую его пенсионерку
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Мариинске вынесен приговор 19-летнему юноше, который разжалобил и обманул 75-летнюю женщину, он перевел себе я ее карты все накопления. Об этом сообщает mk.ru.

Обвиняемый встретил пенсионерку на остановке, он подошел к пожилой женщине и разжалобил ее рассказами о своей тяжелой жизни. Пенсионерка пригласила его домой, накормила. В гостях юноша попросил у нее телефон, якобы чтобы позвонить брату и за несколько минут перевел 40 тысяч рублей себе на карту. Пропажу пенсионерка обнаружила быстро и обратилась в полицию.

Парня задержали, он сознался и вернул похищенное. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы.

До этого соседка ограбила 88-летнюю пенсионерку, которая отказалась дать ей взаймы. Общая сумма похищенного превысила 200 тысяч рублей. Подозреваемую задержали. Она призналась, что потратила деньги на алкоголь и продукты. Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее в Тюмени грабитель вломился в квартиру к пенсионерке через балкон.

 
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