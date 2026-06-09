В Москве продлят две линии метро

Филевская и Сокольническая линии московского метрополитена будут продлены. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Филевская ветка пойдет от «Кунцевской» до Сколково, ее увеличат примерно на 12 км. Это позволит охватить территорию Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевского и Можайского районов, отметил мэр.

На новом участке построят станции «Верейская», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» и «Медицинский центр».

Сокольническую линию продлят в Ярославский район, на северо-восток от «Бульвара Рокоссовского». На этой линии появятся две новые станции — «МГСУ» и «Ярославская».

После строительства интервалы на Сокольнической линии сократятся до 1,5 минуты, на Филевской — до 3 минут, добавил Собянин.

До этого Собянин анонсировал открытие станции метро «Звенигородская» осенью текущего года — на новой Рублево-Архангельской линии.

Ранее были названы сроки появления первой беспилотной линии метро в Москве.