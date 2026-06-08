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Собянин анонсировал открытие станции метро «Звенигородская»

Собянин: станция метро «Звенигородская» откроется осенью 2026 года
Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Осенью 2026 года откроется станция «Звенигородская» новой Рублево-Архангельской линии столичного метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Она расположена в районе пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. Это центр нового современного микрорайона, в котором уже живут десятки тысяч людей, и население будет расти», — написал глава города.

Собянин добавил, что в настоящее время на станции практические завершены обратная засыпка котлована и устройство основных конструкций. Помимо этого, на «Звенигородской» ведутся архитектурно-отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных коммуникаций, отметил мэр.

В мае Собянин сообщил, что к 2030 году Большая кольцевая линия Московского метрополитена станет первой беспилотной в столичной подземке. Глава города напомнил, что тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро стартовала еще в январе, пока без пассажиров. К маю этот состав «откатал» уже свыше 3 тысяч километров.

Ранее Собянин пообещал, что виртуальная «Тройка» получит функцию оплаты через NFC уже в этом году.

 
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