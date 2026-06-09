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Общество

Депутат Госдумы Сидякин направил в МВД запрос в защиту поддерживающего бойцов СВО художника

«Единая Россия» встала на защиту художника из Мексики от депортации
Emmanuel Legarreta/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Сидякин направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву запрос с просьбой рассмотреть ситуацию со столкнувшимся с бюрократическими сложностями художника из Мексики Эммануэль Легаррета. Об этом парламентарий сообщил в своем канале в мессенджере Макс.

Cидякин уточнил, что художник уже почти 10 лет живет в России, поддерживает ее и бойцов СВО. Легаррет бесплатно пишет портреты участников СВО, обучает детей с особенностями развития.

«Он искренне увлечен нашей историей и культурой. Но даже такие люди упираются в бюрократию. Отказы в документах, бесконечные переписки ведомств. Формально «нарушил миграционное законодательство». По факту — не успел подать уведомление. Теперь Легаретт в центре временного содержания иностранных граждан. Писал героев — стал заложником бумажек», — отметил Сидякин.

По словам депутата, данная ситуация крайне несправедлива. В связи с этим он направил запрос в МВД.

«Художник, который поддерживает нас, нашу армию, нашу культуру, должен остаться в России», — резюмировал Сидякин.

 
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