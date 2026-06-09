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Общество

Женщина выпила с друзьями во время вечеринки и попала в реанимацию

Британка попала в реанимацию с менингитом после вечеринки у друзей
Lily Williamson/SWNS

В Англии женщина оказалась в реанимации после нескольких выпитых бокалов алкоголя на вечеринке у друзей, пишет Daily Mail.

После вечеринки у Лили Уильямсон резко подскочила температура, начались сильные боли по всему телу и рвота. Мать отвезла ее к врачу, где дочь практически потеряла сознание. В итоге у британки развился септический шок, и она провела восемь дней в реанимации.

Врачи диагностировали у Уильямсон менингит и предупредили ее родственников, что она может не выжить. К счастью, начатое вовремя лечение дало свой результат, и пациентка пошла на поправку.

Сама она связывает свое заражение с вечеринкой, где двумя месяцами позже были зарегистрированы еще два случая менингита. Сейчас, спустя несколько месяцев, она все еще страдает от сильных головных болей и хронической усталости.

Ранее работник McDonald's попал в реанимацию из-за коллеги, облившего его кипящим маслом.

 
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