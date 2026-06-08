Работник McDonald's попал в реанимацию из-за коллеги, облившего его кипящим маслом

В США работник McDonald's попал в реанимацию после того, как коллега плеснул в него раскаленным маслом, пишет LADBible.

По данным полиции, Джейкоб Смит стоял около кассы и готовился пересчитывать выручку, когда заметил какое-то движение, обернулся и получил кипящим маслом в лицо. В результате нападения работник был госпитализирован в отделение интенсивной терапии с ожогами второй степени.

Мать пострадавшего, Эмбер, описывает состояние сына как крайне тяжелое.

«Его боль настолько невыносима, что ему не могут дать сильнодействующие обезболивающие вне реанимации», — заявила она.

Семья пострадавшего настаивает на строгом наказании виновного. Подозреваемый, также являющийся сотрудником ресторана, скрылся с места преступления сразу после атаки, но позже был арестован полицией. Ему предъявлены обвинения, мотивы нападения пока не раскрываются.

«Второй участник инцидента больше не работает в нашей организации. Мы полностью сотрудничаем со следствием и сосредоточены на поддержке Джейкоба», — говорится в заявлении McDonald's.

Семья пострадавшего открыла сбор средств на реабилитацию. Сам Джейкоб, несмотря на тяжесть травм, поблагодарил близких за поддержку.

Ранее невеста с сильно обожженным лицом из-за несчастного случая сыграла свадьбу в больнице.