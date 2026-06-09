В СК РФ сообщили о гибели собственника загоревшегося в Петербурге ангара

Среди четырех погибших при пожаре в ангаре в Калининском районе Санкт-Петербурга, где производилась химическая продукция, найден собственник организации. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу городского главка Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве уточнили, что неустановленные сотрудники организации, занимающейся производством и продажей химической продукции, проводили работы в арендованном здании, что привело к детонации химического вещества и возгоранию. В результате происшествия также были госпитализированы двое мужчин с различными травмами. В настоящее время сотрудники СК провели осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы.

О гибели четырех человек при пожаре в ангаре ранее сообщила газета «Известия». Предварительной причиной возгорания называется воспламенение паров ацетона. Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

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