Россиянка душила и избивала палкой маленькую дочь

Во Владимирской области женщина избивала дочь палкой от детской кроватки

В Меленках мать применяла физическую силу к несовершеннолетней дочери, сообщает прокуратура Владимирской области.

Недавно жительницу Меленковского муниципального округа привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение исполнение родительских обязанностей). В ходе проверки выяснилось, что женщина систематически избивает старшую дочь из-за невыполненных бытовых просьб.

Она неоднократно подвергала девочку ударам по различным частям тела, используя палку от разобранной детской кроватки, а также удушению. На теле пострадавшей остались синяки. Теперь женщине грозит уголовная ответственность за причинение физических страданий несовершеннолетнему.

В настоящее время ребенок находится в Муромском социально-реабилитационном центре, его здоровью ничто не угрожает.

Ранее в Кузбассе опекун годами избивал ремнем девочку и отделался условным сроком.