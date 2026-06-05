Эксперт по ЖКХ дал советы, как отпугнуть голубей с балкона

Чтобы отпугнуть голубей с балкона или подоконника, можно использовать блестящие предметы, сетку, шипы или ватные диски с мятным маслом. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«От голубей на балконе вам могут помочь простые вещи. Например, можно установить на перилах балкона антиприсадочные шипы. Птицам они не навредят, но садиться туда станет неудобно. Еще вариант: натянуть мелкую сетку, тогда голуби просто не смогут залететь. Из визуальных средств иногда работают блестящие предметы: старые диски, кусочки фольги или вращающиеся флажки. Птицы обычно пугаются бликов и улетают, хотя со временем могут привыкнуть. Также можно использовать резкие запахи, безопасные для человека и животных: например, разложить ватные диски с мятным маслом. Все эти способы не требуют разрешений и не нарушают правила», — сказал он.

Бондарь напомнил, что на внешний фасад дома нельзя крепить различные отпугивающие конструкции или наклейки — за это может грозить штраф.

«Если поставить фигурку хищной птицы или кошки прямо на своем балконе или на отмостке у дома, это законно. Но как только дело касается внешней стены дома, фасада, крыши или водосточной трубы, начинаются ограничения. Фасад многоквартирного дома считается общим имуществом всех собственников. Любые изменения на фасаде без согласия соседей и без разрешения считаются самовольными. За это гражданам возможен штраф по статье 7.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ от 1000 до 1500 рублей. Что касается наклеек: клеить их на фасад точно не стоит. Даже маленькая наклейка может быть расценена как порча общего имущества, и местные законы (например, в разных регионах свои статьи) предусматривают штраф до пяти тысяч рублей», — добавил он.

Эксперт уточнил, что для борьбы с птицами нужно выбирать гуманные методы, а лучше — обратиться в управляющую компанию с просьбой почистить от их помета территорию.

«Можно обратиться в управляющую компанию. Уборка птичьего помета с крыш, козырьков и общедомовых территорий их прямая обязанность. Можно написать официальную жалобу с просьбой почистить места общего пользования и установить на крыше отпугивающие системы. Если управляющая компания ничего не сделает, тогда следует пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию или в Роспотребнадзор. И очень важно помнить: любые жестокие способы решения проблемы, такие как отравление или отстрел — категорически запрещены. Статья 245 Уголовного кодекса РФ предусматривает за жестокое обращение с животными штраф до 80 тысяч рублей или даже лишение свободы до трех лет. Так что лучше выбирать законные и гуманные методы», — заключил он.

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