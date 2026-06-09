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Россиянам назвали признаки плохого психолога

Психолог Масолова: хороший специалист должен иметь психологическое образование
YURII MASLAK/Shutterstock/FOTODOM

За психологической помощью не следует обращаться к специалистам без базового профильного образования, а также к тем, кто не признает необходимость личной терапии. Об этом «Пятому каналу» рассказала психолог и гештальт-терапевт Елена Масолова.

По словам эксперта, в первую очередь стоит отказаться от похода к психологу, у которого нет базового психологического образования. Любой специалист должен пройти обучение в признанном вузе, а не в онлайн-школе. При этом важно, чтобы образование было оконченным и полученным в очной форме.

«Не идем к психологу, который говорит, что ему не нужна личная терапия. Особенность нашей профессии — это прохождение личной терапии систематически. Потому что основной инструмент психолога — это не метод работы, а его личность. Если специалист не знаком с собой, то он не может помочь и другому», — предупредила гештальт-терапевт.

Не менее важно избегать услуг психолога, который не признает регулярную супервизию. По словам специалиста, консультация по работе с клиентами и обратная связь от более опытного коллеги являются одними из требований к любому хорошему профессионалу.

При этом Масолова посоветовала не обращаться к психологам, имеющим небольшой опыт работы и высокую стоимость сеанса. Цена консультации профессионала должна расти только вместе с его стажем.

Помимо этого, эксперт призвала не продолжать работу с психологом, создавшим плохое впечатление на первой консультации. Если клиенту не нравится, как с ним взаимодействует специалист, нужно слушать собственную интуицию и отказываться от его услуг.

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