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Общество

В лагере под Калининградом дети и взрослые заразились норовирусом

Прокуратура: в лагере под Калининградом норовирус выявили у 29 человек
Shutterstock

В детском оздоровительном лагере «Алые паруса» в Калининградской области норовирусной инфекцией Норовирус — это крайне заразный РНК-содержащий вирус, который вызывает острую кишечную инфекцию (желудочный грипп) заразились 27 детей и двое взрослых сотрудников. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, вспышка заболевания была зафиксирована 7 июня в структурном подразделении лагеря — комплексной детско-юношеской спортивной школе, расположенной в Зеленоградском округе.

После выявления случаев инфекции управление Роспотребнадзора по Калининградской области начало эпидемиологическое расследование. Специалисты отобрали для лабораторных исследований пробы питьевой воды, смывы с объектов внешней среды, образцы продовольственного сырья и готовых блюд. Кроме того, биоматериал для анализа взяли у сотрудников пищеблока.

Для локализации очага инфекции организован комплекс противоэпидемических мероприятий, включая проведение дезинфекции. С учетом выявленных нарушений было принято решение о досрочном завершении лагерной смены.

На фоне произошедшего губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил усилить контроль за организацией питания детей в летних оздоровительных лагерях региона.

Ранее Роспотребнадзор проводил проверки после случаев отравления и кишечных инфекций в Москве.

 
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