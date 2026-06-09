В лагере под Калининградом дети и взрослые заразились норовирусом

Прокуратура: в лагере под Калининградом норовирус выявили у 29 человек

В детском оздоровительном лагере «Алые паруса» в Калининградской области норовирусной инфекцией Норовирус — это крайне заразный РНК-содержащий вирус, который вызывает острую кишечную инфекцию (желудочный грипп) заразились 27 детей и двое взрослых сотрудников. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, вспышка заболевания была зафиксирована 7 июня в структурном подразделении лагеря — комплексной детско-юношеской спортивной школе, расположенной в Зеленоградском округе.

После выявления случаев инфекции управление Роспотребнадзора по Калининградской области начало эпидемиологическое расследование. Специалисты отобрали для лабораторных исследований пробы питьевой воды, смывы с объектов внешней среды, образцы продовольственного сырья и готовых блюд. Кроме того, биоматериал для анализа взяли у сотрудников пищеблока.

Для локализации очага инфекции организован комплекс противоэпидемических мероприятий, включая проведение дезинфекции. С учетом выявленных нарушений было принято решение о досрочном завершении лагерной смены.

На фоне произошедшего губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил усилить контроль за организацией питания детей в летних оздоровительных лагерях региона.

Ранее Роспотребнадзор проводил проверки после случаев отравления и кишечных инфекций в Москве.