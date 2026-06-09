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Общество

Глава Абхазии заявил о подделке мандаринов под местный бренд

Гунба: иностранцы выдают свои мандарины за абхазские
Артур Лебедев/РИА Новости

Иностранные предприниматели начали выдавать свои мандарины за абхазские, поскольку последние приобрели статус бренда. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Абхазии Бадра Гунба.

«Мы часто наблюдаем на российских прилавках продукцию китайских, испанских производителей, турецких производителей под брендом абхазских мандаринов. Но никакой маркетинг в этой в связи не может конкурировать с качеством наших мандаринов», — отметил Гунба.

Президент подчеркнул, что цитрусовые пользуются большой популярностью среди россиян. По его словам, в сезоне 25/26 в Россию было экспортировано 34 тысячи тонн мандаринов, и объемы экспорта будут продолжать расти ежегодно.

Гунба сообщил, что Абхазия заинтересована в сотрудничестве с российскими учеными для выведения новых сортов цитрусовых. Глава республики также отметил, что недавно академия наук Абхазии подписала соглашение с российскими коллегами о проведении совместных научных исследований в области сельскохозяйственных культур.

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