Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Более 300 тысяч психологов в России оказались самозванцами

«Известия»: 300 тысяч психологов в РФ не имеют профильного образования
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В России более 300 тысяч человек занимаются психологическими консультациями, не имея соответствующего образования. Об этом сообщил вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров на заседании Совета по правам человека (СПЧ), как передают «Известия».

Большинство из этих «специалистов» прошли лишь краткосрочные двухнедельные курсы и ранее занимались эзотерикой или народным целительством. В то же время в стране насчитывается около 100 тысяч квалифицированных частнопрактикующих психологов.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что такие псевдопсихологи могут не распознавать психиатрические расстройства у своих клиентов, что может привести к серьезным последствиям.

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова добавила, что к ней обращаются семьи, пережившие разрушение отношений после консультаций с такими «экспертами». По данным СПЧ, к 2025 году более 40% россиян хотя бы раз обращались за помощью к психологам.

Ранее врач раскрыла, какую опасность таят в себе книги по психологии.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!