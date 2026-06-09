Более 300 тысяч психологов в России оказались самозванцами

В России более 300 тысяч человек занимаются психологическими консультациями, не имея соответствующего образования. Об этом сообщил вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров на заседании Совета по правам человека (СПЧ), как передают «Известия».

Большинство из этих «специалистов» прошли лишь краткосрочные двухнедельные курсы и ранее занимались эзотерикой или народным целительством. В то же время в стране насчитывается около 100 тысяч квалифицированных частнопрактикующих психологов.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что такие псевдопсихологи могут не распознавать психиатрические расстройства у своих клиентов, что может привести к серьезным последствиям.

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова добавила, что к ней обращаются семьи, пережившие разрушение отношений после консультаций с такими «экспертами». По данным СПЧ, к 2025 году более 40% россиян хотя бы раз обращались за помощью к психологам.

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