Россиянам объяснили, почему после переезда мы чаще болеем

Биотехнолог Золотарева: после переезда можно чаще болеть из-за смены среды

Переезд обычно связывают с бытовыми переменами, но для организма это прежде всего смена набора воздействий из окружающей среды, из-за чего человек может чаще болеть. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Воздух, вода, микробный фон помещений, химический состав отделочных материалов, режим сна и питания формируют условия, к которым системы защиты постепенно приспосабливаются. Когда этот набор меняется, прежние механизмы адаптации некоторое время работают менее эффективно», — объяснила она.

Иммунная защита постоянно взаимодействует с микроорганизмами и частицами, присутствующими в воздухе и на поверхностях, и поддерживает состояние динамического равновесия. В новом доме человек сталкивается с другим спектром бактерий, вирусов и аллергенов. Пока формируется ответ на эти воздействия, вероятность инфекций возрастает.

«Не меньшее значение имеет нагрузка на барьерные системы организма. После ремонта в воздухе нередко сохраняются летучие соединения из использованных красок, клеев, мебели. Они раздражают слизистые оболочки дыхательных путей, а раздраженная слизистая хуже выполняет защитную функцию. Вирусам и бактериям в такой ситуации проще закрепиться», — подчеркнула биотехнолог.

Бытовая пыль включает в себя частицы кожи, текстильные волокна и микроорганизмы. В новом помещении ее состав меняется, поэтому иммунной системе требуется время, чтобы выстроить устойчивую защиту.

«Дополнительным фактором становится сам факт перестройки образа жизни. Усталость, стресс, нарушения сна влияют на регуляторные механизмы, которые координируют иммунные реакции. В результате снижается способность организма быстро отвечать на внешние угрозы», — сказала Мария Золотарева.

Важно отметить, что возможное учащение заболеваний чаще всего связано именно с периодом привыкания к новым условиям. По мере контакта с новой средой уровень восприимчивости постепенно возвращается к обычному.

«Достаточный отдых, проветривание, снижение концентрации раздражающих веществ в воздухе и аккуратное отношение к нагрузкам помогают быстрее пройти этап адаптации и снизить риск возникновения заболеваний», — резюмировала она.

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