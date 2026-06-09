Половина предпринимателей в России выгорели

Почти половина российских владельцев малого и среднего бизнеса (48%) столкнулись с профессиональным выгоранием, показало исследование, проведенное «Экосистемой развития аутентичного лидерства». «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

Для двух третей из них это уже не временное состояние, а устойчивая фаза работы, в которой снижается мотивация, ухудшается качество решений и растет ощущение неопределенности. Свыше половины предпринимателей признались, что не получают удовлетворения от бизнеса.

Больше всего выгоревших предпринимателей — в Новосибирской области (57% из числа опрошенных новосибирцев), Санкт-Петербурге (54%) и Краснодарском крае (53%). Среди жителей Москвы и Подмосковья таковых 51%. Наименее остро проблема ощущается в Воронежской области (там зафиксировано меньше трети предпринимателей с выгоранием) и Красноярском крае (22%).

Чаще всего респонденты назвали причиной выгорания работу в условиях затяжной экономической нестабильности (76%). Значительная часть опрошенных называли отягчающим фактором снижение финансовых показателей (64%), уход клиентов (61%), удлинение цикла сделок (52%) и снижение клиентской лояльности (49%). В таких условиях предприниматель вынужден постоянно находиться в режиме адаптации: пересматривать продукт, ценовую политику и каналы продаж, что держит в состоянии в том числе эмоционального напряжения.

Немалую роль в выгорании играет личный эмоциональный фактор. Свыше половины владельцев бизнеса (59%) признали, что не получают удовлетворения от своей работы. Во многом это связано с размыванием управленческой роли — абсолютное большинство таких опрошенных (76%) вынуждены значительную часть времени тратить на операционные и вспомогательные задачи, которые не соответствуют их ключевым компетенциям. Две трети из них пожаловались на нехватку «рук» и переработки.

«Выгорание — это не недостаток энергии, а ее переизбыток, который не может быть направлен в нужное русло», — комментирует основатель Экосистемы и методологии развития аутентичных лидеров Кир Воликов.

Уровень эмоционального выгорания среди женщин-предпринимателей оказался выше, чем среди мужчин: о нем заявили 59% опрошенных женщин против 47% опрошенных мужчин. Причины лежат не только в бизнес-среде. Женщины чаще сталкиваются с двойной нагрузкой — управлением бизнесом и ответственностью за семейную сферу (на это указали почти три четверти респонденток с выгоранием). Еще один весомый фактор: женщины-предприниматели чаще работают в сегментах, чувствительных к колебаниям спроса (иными словами, зависимых от внешней конъюнктуры): услуги, образование, малый ретейл. На него указали две трети опрошенных предпринимательниц.

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