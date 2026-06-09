Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Большинство юристов российских компаний сообщили о случаях неуважения со стороны судей

Большинство юристов сталкивались с неуважением от судей, но не обжаловали это
Shutterstock/FOTODOM

С неуважительным отношением со стороны судьи к себе или своему оппоненту сталкивались 72% практикующих юристов компаний. При этом только 26% из них предпринимали какие-либо процессуальные меры, а большинство предпочли не реагировать официально.

Об этом говорят результаты опроса «Актион Право» (входит в группу Актион), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего юристы сталкивались с демонстративным скепсисом со стороны судьи: 30% респондентов приводили в пример реплики в духе «вы что, сами не понимаете?». Еще 29% участников опроса отмечали перебивания и запрет договорить во время заседания.

Почти каждый четвертый респондент — 23% — сталкивался с откровенными подсказками противоположной стороне. О личных оскорблениях, например сомнениях в профессиональной состоятельности юриста, сообщили 18% опрошенных.

Несмотря на распространенность проблемы, большинство юристов не пытались официально оспаривать поведение судьи. Среди тех, кто все же решил действовать, 15% подавали жалобу на имя председателя суда. Однако, по словам участников опроса, реакция последовала только в двух случаях и ограничилась формальной отпиской.

Еще 6% респондентов фиксировали нарушения на диктофон или добивались их отражения в протоколе судебного заседания. Отвод судьи заявляли 4% участников опроса, однако ни одно из таких заявлений не было удовлетворено. Только 1% юристов рассказывали о произошедшем в профессиональных каналах.

Почему большинство юристов предпочитают не жаловаться. Среди респондентов, которые не стали ничего предпринимать, 74% объяснили это тем, что не верят в эффективность борьбы с предвзятым отношением в суде. По их мнению, жалоба может испортить отношения с судьей, но не повлияет на исход процесса.

«Если вы не юрист с медийным именем, а просто юрист компании, бороться с предвзятостью судьи почти бесполезно. Вы только испортите отношения и проиграете процесс», — так описали свою позицию участники опроса, отказавшиеся от официальных действий.

Ранее были названы признаки адвокатов-мошенников, которые наживаются на россиянах.

 
Теперь вы знаете
Акции российских компаний падают без остановки. Стоит ли их покупать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!