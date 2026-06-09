Большинство юристов российских компаний сообщили о случаях неуважения со стороны судей

Большинство юристов сталкивались с неуважением от судей, но не обжаловали это

С неуважительным отношением со стороны судьи к себе или своему оппоненту сталкивались 72% практикующих юристов компаний. При этом только 26% из них предпринимали какие-либо процессуальные меры, а большинство предпочли не реагировать официально.

Об этом говорят результаты опроса «Актион Право» (входит в группу Актион), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чаще всего юристы сталкивались с демонстративным скепсисом со стороны судьи: 30% респондентов приводили в пример реплики в духе «вы что, сами не понимаете?». Еще 29% участников опроса отмечали перебивания и запрет договорить во время заседания.

Почти каждый четвертый респондент — 23% — сталкивался с откровенными подсказками противоположной стороне. О личных оскорблениях, например сомнениях в профессиональной состоятельности юриста, сообщили 18% опрошенных.

Несмотря на распространенность проблемы, большинство юристов не пытались официально оспаривать поведение судьи. Среди тех, кто все же решил действовать, 15% подавали жалобу на имя председателя суда. Однако, по словам участников опроса, реакция последовала только в двух случаях и ограничилась формальной отпиской.

Еще 6% респондентов фиксировали нарушения на диктофон или добивались их отражения в протоколе судебного заседания. Отвод судьи заявляли 4% участников опроса, однако ни одно из таких заявлений не было удовлетворено. Только 1% юристов рассказывали о произошедшем в профессиональных каналах.

Почему большинство юристов предпочитают не жаловаться. Среди респондентов, которые не стали ничего предпринимать, 74% объяснили это тем, что не верят в эффективность борьбы с предвзятым отношением в суде. По их мнению, жалоба может испортить отношения с судьей, но не повлияет на исход процесса.

«Если вы не юрист с медийным именем, а просто юрист компании, бороться с предвзятостью судьи почти бесполезно. Вы только испортите отношения и проиграете процесс», — так описали свою позицию участники опроса, отказавшиеся от официальных действий.

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