Блогершу из Кемерово осудили за пьяные стримы в присутствии дочери

Треш-блогер из Кемерово избивала дочь и заставляла ее просить деньги на стримах

Треш-блогерша «Олеся Люциферовна» из Кемерово получила реальный срок за неисполнение обязанностей по воспитанию 12-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

Женщина предстала перед судом по делу о неисполнении родительских обязанностей. Уголовное разбирательство началось после того, как правоохранители узнали о скандальных интернет-стримах, которые проводит кемеровчанка.

35-летняя женщина появлялась на прямых эфирах в нетрезвом виде, ругала матом родную дочь и заставляла ее просить деньги у подписчиков.

В период с января 2023 по январь 2025 года женщина не только не заботилась о ребенке, но и регулярно избивала девочку руками и резиновым шлангом за малейшие проступки. В квартире отсутствовали свет, горячая и холодная вода, но мать игнорировала потребности дочери.

Суд приговорил блогершу к 5,5 года лишения свободы. Сейчас она лишена родительских прав, а девочка передана под опеку.

