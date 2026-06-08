В США грузовик с фейерверками устрои фаер-шоу посреди трассы

В США в грузовике сработала пиротехника на трассе в штате Теннесси

В США на трассе прямо во время движения грузовика с фейерверками сработала пиротехника. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел в штате Теннесси, недалеко от города Чаттануга. Полицейским и пожарным пришлось перекрыть трассу, так как из кузова загоревшегося автомобиля в разные стороны разлетались фейерверки. В результате происшествия никто не пострадал.

На фотографиях, опубликованных добровольной пожарной службой Три-Коммунити, видны тлеющие остатки сгоревшего прицепа, которые пожарные поливают водой из шлангов. Белый грузовик, к которому он был прицеплен, выглядел практически неповрежденным, за исключением нескольких следов от огня.

4 июня пресс-служба генерального инспектората по миграции Молдавии сообщала о выдворении из страны двоих граждан Израиля, которые пускали фейерверки из машины в жилом районе Кишинева.

Ранее машина с россиянами воспламенилась на ходу и попала на видео.