Квадроцикл с туристами перевернулся в Башкирии по пути к Инзерским зубчаткам

«Ранчо на Урале»: по пути к Инзерским зубчаткам перевернулся квадроцикл с людьми

В Башкирии на маршруте к Инзерским зубчаткам при переезде по самодельным мосткам через небольшую реку перевернулся квадроцикл с туристами. Видео ЧП опубликовано в Telegram-канале «Ранчо на Урале», который принадлежит первому конезаводческому хозяйству республики.

«ЧП во время нашей экспедиции на Инзерские зубчатки! Все живы и здоровы. Квадроцикл поднялся, отряхнулся и поехал дальше», — говорится в подписи к видеоролику.

Устроившее тур крестьянское хозяйство находится в селе Улу-Теляк Иглинского района Башкирии. Оно было основано в 1991 году и является одним из старейших коневодческих предприятий региона и первым зарегистрированным крестьянско-фермерским хозяйством в России. Там до сих пор разводят лошадей башкирской породы, параллельно развивая туризм.

Горный хребет Инзерские зубчатки расположен в Белорецком районе Башкирии между реками Большой Инзер и Тирлян. Главная достопримечательность хребта — скальный цирк с останцами высотой до 35 метров, которые по форме напоминают зубья пилы или шпили готического собора. С вершины хребта открываются панорамные виды на горы Иремель и Ямантау. Добраться туда можно только на внедорожниках, там нет сотовой связи.

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