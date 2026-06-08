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Общество

Выпускной закончился массовой дракой между полицейскими, выпускниками и родителями

В США церемония вручения дипломов закончилась дракой с участием полиции
KFSN

Церемония вручения дипломов в средней школе в США закончилась массовой дракой с участием полицейских, выпускников и их родителей. Четыре человека были арестованы, пишет New York Post.

Как сообщают СМИ, конфликт начался со ссоры между одним из выпускников и другим молодым человеком. Выпускник был оперативно задержан полицией, однако вмешались родственники.

«Они решили вмешаться в ситуацию», — пояснил лейтенант полиции Кермана Уил Баркома.

В ходе последовавшей потасовки выпускница ударила одного из полицейских и попыталась оказать сопротивление при аресте.

В итоге четверо человек были взяты под стражу. Двум несовершеннолетним предъявлены обвинения в провоцировании драки. Пожилому мужчине инкриминируют воспрепятствование правосудию. Другой женщине — сопротивление сотруднику полиции.

Сами выпускники назвали произошедшее досадным инцидентом, омрачившим праздник.

Ранее родители устроили драку на выпускном в начальной школе и попали на видео.

 
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