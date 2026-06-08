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Общество

В Ульяновске задержали мексиканского художника из-за сбоев в миграционном центре

В Ульяновске мексиканского художника Легаррета поместили в центр для мигрантов
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Мексиканский художник Эммануэль Легаррета попал в центр временного содержания иностранцев в Ульяновске. Об этом сообщил предприниматель и основатель ульяновской арт-галереи Вячеслав Акрамовский в разговоре с газетой «Коммерсант-Волга».

Как сообщила адвокат Арина Суэцкая-Куликова, Легаррета имеет действующий ВНЖ, однако обязан ежегодно подтверждать свое проживание в России. По версии миграционной службы, он повторно нарушил сроки подачи необходимых документов.

Защита утверждает, что проблемы возникли из-за технического сбоя. В прошлом году документы художника не были приняты в Санкт-Петербурге, при этом его об этом не уведомили. В этом году Легаррета несколько раз обращался в миграционную службу в Ульяновске, однако ему сообщали, что срок подачи ещё не наступил, затем ссылались на отсутствие бланков и ожидание ответа из Петербурга.

4 июня, после очередного вызова в подразделение по вопросам миграции, художник был задержан. Два дня он провел в изоляторе временного содержания.
Впоследствии миграционная служба отдела полиции Железнодорожного района Ульяновска привлекла его к административной ответственности по ч. 4 ст. 18.8 КоАП РФ. Суд назначил художнику штраф в размере 5 тысяч рублей и выдворение за пределы России.

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