Россиянин отдал мошенникам более 29 млн рублей, попавшись на старую схему

45-летний мужчина из Башкирии стал жертвой мошенников, отдав им более 29 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные представлялись россиянину специалистами ФСБ и Центробанка. По их словам, кто-то получил доступ к его аккаунту, поэтому он должен перевести все деньги на «Безопасный счет». Мужчина поверил и последовал инструкциям неизвестных.

Позже аферисты снова позвонили пострадавшему. На этот раз житель Башкирии якобы отправил деньги на счета экстремистской организации, поэтому он может стать фигурантом уголовного дела.

«Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина должен был передать деньги курьеру. Он делал это несколько раз», – сообщается в публикации.

В результате россиянин отдал более 29 миллионов рублей, большую часть которых позаимствовал у близкого круга. По факту произошедшего возбудили дело.

В МВД напомнили, что представители ФСБ и других структур не просят перевести деньги и не угрожают уголовным преследованием по телефону.

Ранее в Нижнем Новгороде пенсионерка отдала неизвестным 12,8 млн рублей после одного звонка.