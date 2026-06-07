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Названы «красные флаги» в стоматологии, после которых нужно срочно менять врача

Стоматолог Лабухин: план лечения без диагностики — повод уйти с приема
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По данным Росздравнадзора, за 2024–2025 годы количество жалоб на качество стоматологической помощи выросло на 17%. При этом 70% случаев связаны не с клиническими ошибками, а с разрывом в коммуникации: пациент не понял, зачем ему процедура, врач не объяснил риски. Как отличить заботу от навязывания, «Газете.Ru» рассказал Максим Лабухин, медицинский директор федеральной сети стоматологий «МИА.РФ».

«Если врач без снимка, без компьютерной томографии или без визуального осмотра составляет план лечения и предлагает начать его — можно сразу уходить», — предупреждает эксперт.

Забота — это когда врач объясняет риски и варианты, спокойно реагирует на запрос второго мнения, учитывает ограничения пациента, составляет письменный план с этапами и ценами. Навязывание — когда врач создает искусственную срочность, давит, предлагает «всё подряд» без индивидуального плана.

Эксперт назвал типичные примеры навязывания: фторирование «всех зубов здесь и сейчас», профессиональная чистка раз в месяц, замена старых пломб без обоснования, схема «удаляем зуб — ставим имплант».

«Иногда терапевты говорят: давайте поменяем старые пломбы на всякий случай. Но без точной диагностики, зондирования, КТ, без обоснования — пломбы просто так не ставятся», — предупреждает Лабухин.

Обычно стоматологи заранее договариваются с пациентом об условном сигнале на случай дискомфорта. Игнорирование жалоб, фраза «потерпите, так надо» или отказ скорректировать анестезию — прямое нарушение стандартов комфорта и безопасности.

Пациент также имеет право знать диагноз и план лечения в письменном виде; получить альтернативные варианты (два-три с разными бюджетами и сроками); отказаться от лечения на любом этапе; получить копии снимков, выписок и чеков; задавать любые вопросы о стоимости, материалах и рисках.

Эксперт советует обращать внимание на работу с коффердамом (латексный изолятор, отсекающий зуб от слюны), использование микроскопа для лечения каналов, наличие снимков «до» и «после», а также стабильность плана лечения.

«В современной стоматологии доверие строится не на авторитете белого халата, а на прозрачности, доказательной базе и уважении к времени и здоровью пациента», — резюмирует Максим Лабухин.

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