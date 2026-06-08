Врач объяснила, как избавиться от перегара и почему он держится так долго

От стойкого запаха перегара редко помогают жвачка, кофе, мятные конфеты и петрушка, хотя это основной арсенал борьбы с неприятным запахом. Терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик объяснила «Газете.Ru», почему этот запах так живуч и что против него действительно работает.

Многие думают, что перегар — это пары алкоголя в желудке. На самом деле речь идет о совсем другом веществе. Когда печень расщепляет этиловый спирт, она сначала превращает его в ацетальдегид, а потом — в безопасную уксусную кислоту. Ацетальдегид и есть тот самый токсичный продукт распада с резким специфическим запахом. Часть его выводится через лёгкие при дыхании, часть — через поры кожи.

«Поэтому перегар нельзя просто заесть или замаскировать. Источник запаха находится в крови, а не во рту. Ароматные конфеты заглушат «выхлоп» буквально на 10–15 минут, после чего ацетальдегид снова достигнет верхних дыхательных путей и слизистой полости рта», — объясняет Чистик.

Длительность перегара зависит от количества и крепости выпитого, скорости работы печени, веса человека. В среднем алкоголь определяется в выдыхаемом воздухе от 12 до 24 часов, а у людей с замедленным метаболизмом — до полутора суток.

«Ускорить выведение можно только одним способом — помочь организму быстрее переработать токсин. Для этого нужны три вещи: вода, движение и нормальный сон. Все остальные методы — кофе, контрастный душ, баня — дают только временный эффект и не сокращают общее время вывода ацетальдегида», — отмечает врач.

По словам терапевта, реально работающих способов несколько.

За первый час после пробуждения важно выпить 1–1,5 литра обычной негазированной воды или минералки без сахара — почки получат стимул активнее выводить продукты распада. Легкий белковый завтрак (омлет, творог, отварная курица) поддержит печень в активной фазе работы. Энтеросорбент — препарат, который связывает в кишечнике остатки токсинов и выводит их естественным путем — ускорит очищение. 20–30 минут легкой кардионагрузки в виде быстрой ходьбы или спокойного велосипеда помогут вывести ацетальдегид через легкие и кожу. Параллельно нужна тщательная гигиена полости рта: чистка зубов, языка и щек, полоскание плюс ирригатор.

Заглушать запах сильным парфюмом или часто использовать спиртосодержащие ополаскиватели для рта не стоит — они дают лишь иллюзию свежести и могут сами добавить алкоголя в выдыхаемый воздух.

«Самый честный и быстрый способ избавиться от перегара — это время. Если за рулем, после серьезного застолья садиться нельзя минимум 12–14 часов. Никакие лайфхаки не обманут алкотестер, потому что прибор измеряет не запах, а концентрацию этанола в выдохе», — подчеркнула Ольга Чистик.

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