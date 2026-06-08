Дачникам рассказали, как избавиться от мышей на даче и не отравить своих питомцев

Ветврач Фроленко: откажитесь от открытых ядов на даче, чтобы защитить питомцев

Средства против грызунов смертельно опасны для кошек и собак. Лучше всего использовать безопасные альтернативы, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» ветврач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко.

Основную угрозу представляют родентициды, которые входят в состав средств для уничтожения мышей и крыс. Сильнейшие отравления у питомцев также вызывают антикоагулянтные яды, препараты с брометалином, фосфиды и зерновые приманки с ароматизаторами.

«Даже небольшое количество яда может вызвать тяжелое внутреннее кровотечение, поражение печени и нервной системы. Опасен не только прямой контакт с ядом. Кошка или собака могут пострадать, если съедят уже отравленного грызуна», – сказала эксперт.

Срочно покажите питомца ветеринару, если заметили вялость, отказ от еды, кровь в моче. При тяжелых отравлениях также случаются судороги и нарушение координации.

«Собаки часто воспринимают такие приманки как лакомство. Для кошек риск выше при охоте на грызунов», – пояснила Елена Фроленко.

Чтобы избежать рисков для питомцев, откажитесь от открытых ядов на участке. Используйте безопасные альтернативы: механические и электронные ловушки, ультразвуковые отпугиватели. Храните продукты герметично и устраните все щели в доме, чтобы не привлекать грызунов.

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