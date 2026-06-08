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Общество

На ПМЭФ рассказали, как современным медиа удержать молодую аудиторию

Главред «Афиши Daily»: с развитием ИИ медиапотребление сильно меняется
Сергей Кулаков

В связи с развитием ИИ медиапотребление претерпевает сильные изменения, заявила в рамках сессии «Внимание как актив: новая экономика продвижения» на ПМЭФ главный редактор «Афиши Daily» Александра Садыкова-Левина.

По ее словам, что сейчас в России становится популярен брейнрот-контент (намеренно абсурдная и бессмысленная информация, которая не несет смысловой нагрузки), а ротация вирусных трендов перестала удерживать внимание.

«Сейчас люди начинают по-другому взаимодействовать с контентом. Засилье одинаковых картинок и текстов, сделанных для легкого привлечения трафика, рано или поздно приведет к тому, что на этом фоне качественная журналистика станет новой роскошью. Люди, которые стремятся к критическому мышлению, будут ценить профессионалов, и востребованность серьезных экспертов сохранится», — сказала она.

Главред «Афиши Daily» добавила, что сейчас лидеры мнений стремятся стать «интеллектуальными» авторами, а не развлекательными героями.

Она отметила, что для медиа это означает необходимость не бороться с инфлюенсерами за внимание любой ценой, а выстраивать с ними диалог и растить собственных.

В сессии также приняли участие певица MIA BOYKA, журналист и автор шоу «Светские крошки» Мадонна Мур и другие. Модератором сессии выступила генеральный директор «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина.

 
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