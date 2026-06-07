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Мужчина напал на прохожих и натравил на них питбуля в Новосибирске

В Новосибирской области мужчина напал на прохожих и натравил на них питбуля
shymar27/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирской области мужчина из-за замечания напал на прохожих и натравил на них своего питбуля. Об этом со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона сообщает novos.mk.ru.

Инцидент произошел 1 июня в Кировском районе, когда мужчина выгуливал бойцовскую собаку без поводка и намордника. В какой-то момент пес напал на другое животное и прохожие сделали владельцу замечание.

Предварительно, в ответ мужчина принялся избивать людей руками и ногами по голове и телу, а затем натравил на них своего питбуля. В результате пострадавшие получили множественные укушенно-рваные раны.

Возбуждено уголовное дело. Позже мужчина заявил, что не натравливал собаку на людей. По его словам, пес был без намордника, потому что в тот момент они искали потерянный ошейник. Суд заключил хозяина собаки под стражу до 2 августа.

Ранее москвичка натравила пса на людей и других собак на площадке для выгула.

 
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