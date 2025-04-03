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Врач объяснила, как аутизм проявляется у взрослых

Врач Жесткова: взрослые с аутизмом могут избегать зрительного контакта
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Расстройство аутистического спектра может проявляться у взрослых в виде определенных черт. Об этом «Москве 24» рассказала врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова.

По ее словам, такие люди могут испытывать сложности в общении с окружающими, избегать зрительного и физического контакта. Обычно они не склонны заводить большое количество друзей.

«Им в целом труднее даются тонкости межличностных отношений. То есть они не понимают сарказм, полунамеки. И у них снижена эмпатия. То есть они, например, могут понимать, что кому-то в их окружении грустно, но не сочувствовать эмоционально», — сказала Жесткова.

Кроме того, на аутизм может указывать нарушение лабильности, которое проявляется в виде нетерпимости к изменениям и чрезмерной склонности к рутине. Врач добавила, что для решения проблемы можно обратиться за психологической помощью.

Заместитель руководителя центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир», руководитель реабилитационной программы и направления «Первичная диагностика» Ксения Дерябина до этого говорила, что дети с аутизмом могут не проявлять желания играть и общаться с родителями или другими взрослыми и детьми.

Ранее доктор наук заявила об изменении отношения к людям с аутизмом в России.

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