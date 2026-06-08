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Общество

В Югре обвиняемый по делу о взрыве дома избежал колонии

В Нижневартовске заправщику дали условный срок за смертельный взрыв газа в доме
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Нижневартовский городской суд вынес приговор бывшему заправщику одной из автомобильных газозаправочных станций по делу об обрушении жилого дома на улице Мира. Об этом сообщили в суде.

Трагедия произошла 4 декабря 2022 года в доме № 6А на улице Мира в Нижневартовске. В результате обрушения подъезда пятиэтажного дома погибли 10 человек. Подсудимый свою вину не признал. Однако суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о его виновности.

В итоге мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, а также в уничтожении чужого имущества в крупном размере.

По решению суда подсудимому назначили наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы и четырех лет лишения свободы. При этом от наказания по статье об уничтожении имущества его освободили в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Окончательным наказанием суд определил четыре года лишения свободы. Вместе с тем назначенный срок признан условным с испытательным сроком три года. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу одной из потерпевших 300 тыс. рублей компенсации морального вреда и 50 тыс. рублей расходов на представителя.

Ранее суд в Москве осудил посудомойщицу кадетского корпуса за вербовку кадета в террористы.

 
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