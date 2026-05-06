Посудомойщице дали 19 лет за вербовку кадета в террористы

В Москве суд приговорил к 19 годам бывшую посудомойщицу за вербовку кадета
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 19 годам лишения свободы бывшую посудомойщицу Кадетского корпуса СК РФ имени Александра Невского Александру Житенок (внесена в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости.

Женщину признали виновной по статьям о вовлечении лица в совершение преступлений террористической направленности и содействии террористической деятельности. По совокупности преступлений суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет, а также штраф в размере 800 тыс. рублей.

Уточняется, что прокурор просил для обвиняемой 20 лет колонии и штраф 1 млн рублей.

По версии следствия, в апреле 2023 года Житенко вступила в проукраинскую террористическую группу «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Работая мойщицей посуды в столовой кадетского корпуса, она навязывала воспитанникам негативное отношение к участникам СВО и правоохранителям, а одному из подростков давала литературу по минно-взрывному делу и правилам конспирации.

Помимо этого, женщина поощряла кадета деньгами за выполнение заданий и водила его на Кузьминское кладбище для поиска «закладок» соратников террористической организации.

В суде Житенок свою вину не признала, сославшись на возможные проблемы с психикой и когнитивные отклонения. Кроме того, свои поступки она оправдывала педагогической методикой, заявляя, что на самом деле хотела уберечь подростка от опасного увлечения.

