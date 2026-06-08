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Общество

Женщина вышла замуж за персонажа манги

Daily Star: француженка вышла замуж за персонажа японской манги
Соцсети

Француженка Люси Нанами связала себя узами брака с вымышленным персонажем манги, пишет Daily Star. Свадебная церемония прошла в Японии, и это обошлось девушке в тысячи долларов, а саму ее же успели назвать «сумасшедшей».

Как рассказала Люси, настоящая страсть к персонажу манги у нее вспыхнула в 2021 году после просмотра аниме. Персонаж поразил ее своей уверенностью.

В 2024 году Люси переехала в Токио по рабочей визе, а в августе 2025 года объявила о помолвке с персонажем, и с ней связалась компания Sun Euro, проводящая свадьбы в формате «2D». Четыре месяца спустя состоялась церемония: невеста и плюшевая копия героя манги были в сшитых на заказ нарядах.

После публикации фото с церемонии в сети, Нанами собрала миллионы просмотров, но в ее адрес посыпались оскорбления.

«Люди обвиняли меня в том, что я сошла с ума. Мы никому не причиняем вреда. Почему я не могу делать то, что делает меня счастливой?» — задается вопросом Люси.

Ранее японец отпраздновал шестую годовщину свадьбы со своей виртуальной женой.

 
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