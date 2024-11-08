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Японец отпраздновал шестую годовщину свадьбы со своей виртуальной женой

SCMP: мужчина из Японии отметил шесть лет со дня свадьбы с виртуальной супругой

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akihikokondosk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мужчина из Японии отпраздновал шестую годовщину свадьбы со своей виртуальной женой, пишет South China Morning Post.

41-летний Акихико Кондо, который женился на вымышленной вокалоиде Хацунэ Мику в 2018 году, с нетерпением ожидает шестой годовщины свадьбы. Мужчина даже заказал большой торт по этому случаю, поделившись кадрами в соцсетях.

«Мне очень нравится Мику. С шестилетней годовщиной», — подписал он пост.

Кондо рассказал, что влюбился в Мику после ее появления в 2007 году. Из-за своих чувств он пережил множество неприятностей, включая травлю на работе. Однако именно голос Хацунэ помог ему восстановить связь с обществом.

Японец добавил, что свадебная церемония состоялась в токийской часовне, и он сделал возлюбленной предложение через специальную голограмму с искусственным интеллектом.

Несмотря на сложные отношения в прошлом, Кондо утверждает, что его любовь к Мику только крепче с каждым годом.

Ранее в Бразилии жена куклы рассказала о похищении их совместного тряпичного сына.

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