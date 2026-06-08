Супружеская пара устроила мужчину на работу в McDonald's и отбирала зарплату

В Великобритании осудили супружескую пару за организацию современного рабства в ресторане McDonald's. Об этом пишет Mirror.

Из приговора следует, что 39-летний Ян Древенак и его жена, 41-летняя Моника Олахова, заставляли мужчину из Чехии работать по 12 часов в смену шесть дней в неделю и присваивали его заработную плату. Древенак познакомился с чехом в 2017 году, когда тот остался без работы на родине, и пообещал помочь с трудоустройством и жильем в Великобритании.

После прибытия в начале 2018 года мужчина работал в одном из филиалов McDonald's в Кембриджшире. Вся его зарплата поступала на банковский счет, контролируемый Олаховой. С марта по октябрь 2018 года он заработал более £12 тыс., но получил лишь £90. Когда мужчина попросил деньги, ему сказали, что зарплата идет на покрытие расходов на дорогу, питание и проживание. Древенак удерживал паспорт и удостоверение личности жертвы, неоднократно применял к нему насилие.

В октябре 2019 года полиция узнала о происходящем и начала расследование. Королевский суд Лутона приговорил Яна Древенака к 8 годам тюрьмы, Олахову — к 6 годам и 6 месяцам. Как уточняется, после отбытия части срока они оба будут депортированы.

Тем временем McDonald's усилил контроль за рисками, в числе которых: общие банковские счета, длинный рабочий день, использование переводчиков на собеседованиях.

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