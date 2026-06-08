Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Супружеская пара устроила мужчину на работу в McDonald's и отбирала зарплату

В Британии пара заставляла мигранта работать в McDonald's и воровала его зарплату
Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Великобритании осудили супружескую пару за организацию современного рабства в ресторане McDonald's. Об этом пишет Mirror.

Из приговора следует, что 39-летний Ян Древенак и его жена, 41-летняя Моника Олахова, заставляли мужчину из Чехии работать по 12 часов в смену шесть дней в неделю и присваивали его заработную плату. Древенак познакомился с чехом в 2017 году, когда тот остался без работы на родине, и пообещал помочь с трудоустройством и жильем в Великобритании.

После прибытия в начале 2018 года мужчина работал в одном из филиалов McDonald's в Кембриджшире. Вся его зарплата поступала на банковский счет, контролируемый Олаховой. С марта по октябрь 2018 года он заработал более £12 тыс., но получил лишь £90. Когда мужчина попросил деньги, ему сказали, что зарплата идет на покрытие расходов на дорогу, питание и проживание. Древенак удерживал паспорт и удостоверение личности жертвы, неоднократно применял к нему насилие.

В октябре 2019 года полиция узнала о происходящем и начала расследование. Королевский суд Лутона приговорил Яна Древенака к 8 годам тюрьмы, Олахову — к 6 годам и 6 месяцам. Как уточняется, после отбытия части срока они оба будут депортированы.

Тем временем McDonald's усилил контроль за рисками, в числе которых: общие банковские счета, длинный рабочий день, использование переводчиков на собеседованиях.

Ранее россиянин 13 лет держал рабов на металлобазе.

 
Теперь вы знаете
Сахар «скачет» от нервов? Как на самом деле связаны стресс и диабет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!