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Общество

Россиянин предстал перед судом за избиение пожилого отца табуретом

В Саратовской области
РИА Новости

В Петровске суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, который дважды избил своего отца. Об этом сообщила прокуратура Саратовской области.

Мужчина был признан виновным по статье о побоях, совершенных лицом, имеющим судимость за насильственное преступление.

17 декабря 2025 года во время бытовой ссоры в квартире на улице Ломоносова он ударил отца кулаком в лицо, причинив ему физическую боль. 31 января 2026 года в той же квартире, на почве личных неприязненных отношений, мужчина нанес отцу удар табуретом в область лица, оставив ссадину.

До этого он уже имел судимость за аналогичное преступление. В суде он полностью признал вину. Судья назначил ему наказание в виде 9 месяцев ограничения свободы.

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