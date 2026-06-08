Россиянину дали 17 лет колонии за помощь «Легиону «Свобода России»

Жителя Омской области Василия Втюрина приговорили к 17 годам лишения свободы за участие в украинской террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Второй Восточный окружной военный суд.

Суд постановил, что первые четыре года срока мужчина проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима.

Из материалов обвинения следует, что в ноябре 2023 года Втюрин захотел вступить в украинское военизированное объединение, связался с представителем группировки, заполнил анкету и изъявил готовность помогать организации и участвовать в боевых действиях против российской армии.

В том же месяце, используя присланные методички, россиянин самостоятельно изучил информацию о взрывчатке и инструкции по изготовлению бомб, а также ознакомился с ассортиментом вооружения стран НАТО и способами его применения.

По заданию украинского куратора Втюрин собрал и передал данные о расположении военкомата, пути прохождения военного эшелона и его составе, а также о релейных шкафах на железнодорожной станции.

В феврале 2024 года россиянин сообщил украинской стороне о режиме работы административных зданий в Омске, обсудил со своим наставником возможность выезда на Украину для участия в боях и организацию встречи с другими членами террористической ячейки в городе. В марте того же года он был задержан.

Ранее судимому за убийство жителю Камчатки вынесли приговор за передачу данных Украине.