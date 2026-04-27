Судимому за убийство жителю Камчатки вынесли приговор за передачу данных Украине

Жителю Камчатского края вынесли приговор по делу о государственной измене за передачу украинским кураторам данных о российских военнослужащих и фотографий техники, которую используют в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина еще в 2002 году связался с представителем правоохранительных органов Украины. Он более 20 лет передал сведения о нескольких российских военнослужащих, а также фото техники, используемой в зоне специальной военной операции.

В ФСБ уточнили, что мужчина имеет несколько сроков, в том числе и на территории Украины — там его осудили за заказное убийство сотрудника СБУ. Также он участвовал в вооруженных конфликтах на территории стран ближнего зарубежья.

Во время обыска российские силовики нашли у него охотничье ружье, травматический пистолет, боеприпасы, книги, записи и распечатанные материалы по психологии, тактике действий боевых подразделений, ведению боя в различных условиях и методам обхода полиграфа.

В итоге Камчатский краевой суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 100 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на один год.

