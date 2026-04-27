Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Судимому за убийство жителю Камчатки вынесли приговор за передачу данных Украине

ФСБ: житель Камчатки получил 13 лет колонии по делу о госизмене
Shutterstock/FOTODOM

Жителю Камчатского края вынесли приговор по делу о государственной измене за передачу украинским кураторам данных о российских военнослужащих и фотографий техники, которую используют в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина еще в 2002 году связался с представителем правоохранительных органов Украины. Он более 20 лет передал сведения о нескольких российских военнослужащих, а также фото техники, используемой в зоне специальной военной операции.

В ФСБ уточнили, что мужчина имеет несколько сроков, в том числе и на территории Украины — там его осудили за заказное убийство сотрудника СБУ. Также он участвовал в вооруженных конфликтах на территории стран ближнего зарубежья.

Во время обыска российские силовики нашли у него охотничье ружье, травматический пистолет, боеприпасы, книги, записи и распечатанные материалы по психологии, тактике действий боевых подразделений, ведению боя в различных условиях и методам обхода полиграфа.

В итоге Камчатский краевой суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере 100 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на один год.

Ранее жительницу Запорожской области осудили за госизмену.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!