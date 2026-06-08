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Общество

На ПМЭФ обсудили вопросы уязвимости детей в цифровой среде

Андрей Цыпер: Rambler&Co реализует проекты по повышению цифровой грамотности
Пресс-служба Rambler&Co

Медиахолдинг Rambler&Co реализует большое количество просветительских проектов в цифровой среде, стараясь привлекать внимание общественности к проблемам недостаточного уровня цифровой грамотности, заявил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер в рамках сессии на ПМЭФ-2026.

«Сегодня при высоком уровне проникновения интернета мы по-прежнему сталкиваемся с недостаточным уровнем цифровой грамотности как среди детей, так и среди взрослых», — сказал он.

В дискуссии «Цифровые дети, кто за вас в ответе?» также приняли участие начальник управления президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов и другие.

Также Цыпер выступил на сессии «Синергия бизнеса и государственных органов как эффективный механизм гуманитарной политики в сфере международных отношений», посвященной вопросам совместного выстраивания устойчивых гуманитарных механизмов в международной повестке.

По словам Цыпера, медиа помогают формировать доверие к цифровым коммуникационным платформам.

«В России развито огромное количество направлений, продукты которых мы можем экспортировать нашим партнерам и друзьям на международной арене. Например, у нас огромный опыт волонтерского движения, которое позволяет оперативно и эффективно помогать коллегам», — сказал он.

Напомним, ПМЭФ-2026 проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

 
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