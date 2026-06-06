В Норильске машинист ответил на сообщение о домофоне и лишился 10,7 млн рублей

Машинист электровоза из Норильска поверил сообщению мошенников и передал им крупную сумму. Об этом сообщает прокуратура региона.

Аферисты прислали 53-летнему мужчине сообщение, в котором уведомили о смене домофона и попросили код из СМС. Получив желаемое, злоумышленники заявили, что аккаунт машиниста на «Госуслугах» был взломан.

После этого, представляясь сотрудниками разных ведомств, мошенники убедили россиянина в утечке данных и том, что на него оформили доверенность. Владелец документа якобы является «предателем», поэтому у мужчины могут возникнуть проблемы.

В результате мужчина пришел в отделение банка, и, несмотря на уговоры сотрудников, взял крупную сумму, сложил в пакет и передал неизвестному.

После этого на «безопасный счет» под руководством аферистов машинист перевел еще чуть больше миллиона рублей. Всего от отдал мошенникам 10,7 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее россиянин стал диверсантом, пытаясь погасить кредит, взятый из-за мошенников.