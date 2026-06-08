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Общество

На Сахалине арестовали юного помощника телефонных аферистов

СК: 16-летнего жителя Сахалина уличили в работе на телефонных мошенников

В Сахалинской области 16-летнему подростку предъявили обвинение по делу о преступлении в сфере компьютерной информации. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Несовершеннолетнему вменяют незаконное использование абонентского терминала для пропуска трафика, совершенное организованной группой. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Сахалинской области и подразделения по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

По версии следствия, подросток, находясь в Хабаровске, вступил в преступную группу, участники которой занимались телефонным мошенничеством. По указанию сообщников он прибыл в Южно-Сахалинск, где с 12 по 25 мая 2026 года разместил в арендованной квартире SIM-бокс, ноутбук и роутер. Это оборудование позволяло организовать подмену телефонных номеров и обеспечивать передачу звонков, SMS-сообщений и интернет-трафика. Кроме того, были установлены устройства для одновременного использования большого количества SIM-карт различных операторов связи.

На данный момент правоохранители установили шесть эпизодов мошенничества, совершенных с использованием этого оборудования. По ним расследуются уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Предварительно ущерб от противоправной деятельности превысил 10 млн рублей. По ходатайству следствия суд избрал подростку меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее россиянам рассказали о популярных схемах мошенников летом.

 
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