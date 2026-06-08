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Общество

В Екатеринбурге мужчина целился из ружья в прохожих и попал на видео

В Екатеринбурге мужчина с ружьем взял прохожих на мушку
M.Nyusha/Shutterstock/FOTODOM

В Академическом районе Екатеринбурга сняли на видео вооруженного мужчину, который угрожал прохожим и целился в сторону многоэтажек. Об этом сообщает Е1.RU.

Инцидент произошел 7 июня в СНТ «Объединение» на улице Рябинина. Судя по видео, мужчина, оставаясь на своем участке, о чем-то спорит с людьми, идущими по тротуару.

В какой-то момент он поднимает предмет, похожий на двуствольное ружье, и направляет его в сторону прохожих. На записи слышно, что он говорит что-то о «частной территории».

По словам местного жителя, снявшего видео, такие инциденты в садовом товариществе происходят не в первый раз. Он сообщил о происшествии в полицию. В УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что информация зарегистрирована и будет проверена.

Как уточняется, СНТ «Объединение» соседствует с густонаселенными микрорайонами Академического района. На этом участке местности садовые участки соседствуют с многоэтажными домами. По тротуару вдоль СНТ постоянно ходят люди, включая детей.

Ранее подросток получил пулю в голову из-за рисунка на доме в Петербурге.

 
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